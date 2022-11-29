Излишне доверчивый якутянин поверил «сотруднику» банка

39-летний электромонтер из г. Нерюнгри стал очередной жертвой аферистов. Мужчине поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что его денежными средствами пытаются завладеть мошенники. Под предлогом защиты банковских счетов потерпевшего убедили установить на телефон мобильные приложения «Rustdesk» и «Клиент Awesun», предоставляющие функцию управления устройством в удалённом доступе. После чего по указанию всё того же «сотрудника» заявитель перевёл свои сбережения в сумме 60 000 рублей на незнакомый абонентский номер. Через некоторое время потерпевший обнаружил, что неизвестные удаленно оформили на его имя онлайн-кредит на сумму 187 000 рублей и перевели на сторонний банковский счёт. Общий ущерб от действий мошенников составил 247 000 рублей.

Уважаемые граждане! Правоохранительные органы напоминают, что сотрудники банка могут позвонить только в одном случае, чтобы озвучить кредитное предложение, во всех остальных случаях звонят МОШЕННИКИ! В данной ситуации следует прервать разговор и не выполнять никакие действия по указанию лиц, представляющихся сотрудниками банка! Будьте бдительны!