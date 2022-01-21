Изделия из костяного фарфора — коллекция «Наследие» 

Фонд имени П.И. Захарова совместно с Императорским фарфоровым заводом выпустил подарочные наборы изделий из костяного фарфора — Коллекция «Наследие»

Под новый год, в конце уходящего 2021 года Общественная организация «Фонд им. купца П.И. Захарова» выпустила коллекцию «Наследие» совместно с Императорским фарфоровым заводом (г. Санкт-Петербург) – кофейный набор из костяного фарфора с отводкой платиной вручную и елочные игрушки из костяного фарфора.

Коллекция «Наследие» навеяна исторической памятью о жизни и деятельности Петра Илларионовича Захарова и связана с сохранением семейных ценностей и связей.

Ранее нами был размещен песочный фильм (https://www.youtube.com/watch?v=Wr9fNzdOrg8), в котором озвучены основные вехи из жизни Петра Захарова. Так, в 1895 году вместе с другими избранными делегатами Петр Захаров был избран членом делегации, отправляющейся на коронацию Николая II. 9 мая 1896 года в Тронном зале Кремлевского дворца он вручил императору приветственное послание от жителей города Якутска.

Вдохновляясь примером обычного человека многого достигшего в своей жизни, мы создали памятные изделия из костяного фарфора совместно с Императорским фарфоровым заводом на основе наших эскизов. Мы планируем ежегодно создавать каждый раз новый набор для пополнения коллекции и безвозмездно рассылать друзьям фонда, потомкам П.И. Захарова, а также избранным и выдающимся представителям в области культуры и искусства нашей Республики.

В дополнение к разработанному нами кофейному набору мы решили заказать в Италии новогодний набор шоколадных конфет по стилистике созвучной со цветом кофейного набора, кроме того, необходимо отметить, что конфеты «Baci Perugina» были созданы в 1922 году по оригинальному рецепту Луизы Спаньоли, который тщательно оберегается до сих пор. Луиза Спаньоли легендарная личность (талантливая, предприимчивая и креативная женщина) в Италии (предприниматель и инноватор) – о ней снят фильм («Луиза Спаньоли» (ТВ, 2016) – мини-сериал). Нас восхищает и вдохновляет подвижничество и несгибаемых дух истории о Луизе Спаньоле (одной из первых женщин-предпринимателей) и мы решили дополнить «утренний ритуал» чашечки кофе коробкой новогодних конфет.

Фонд имени П. И. Захарова создал символы и воплотили суть и идею наших пожеланий (в 2022 г.) в виде елочных игрушек.

Пресс-служба Общественной организации «Фонд им. Купца П.И. Захарова»

© (авторские права принадлежат)Общественной организации «Фонд им. купца П.И. Захарова», включая илл., 2021 г.

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Фотографии сделаны фотографом @tatantonova

Видео доступно по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=v-jN5u70n6I