Издательство «Бичик» выпустит Книгу памяти Якутии

Что знает о войне нынешнее поколение? И Слава Богу, что не знает… Но отрадно, что помнит и чтит память героев – ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, детей войны, участников переселений – всех тех, кто олицетворяет собой образ героического поколения.

Из сочинения ученицы 11 класса Кирилловой Ульяны:

… Я часто хожу по улице в нашем селе, которая носит имя Попова Георгия Прокопьевича. В начале улицы, на фасаде детского сада, имеется табличка, что она названа в честь солдата, воевавшего на Курской дуге. Георгий Прокопьевич ушел на фронт добровольцем. В июле 1942 г. попал на передовую. Самым первым и главным боем в его жизни стало знаменитое танковое сражение на станции Прохоровка. Георгий Прокопьевич был ранен в грудную клетку и левую руку. Он потерял способность передвигаться и лежал на поле боя до утра следующего дня. После боя он в течение трех суток самостоятельно добрался до госпиталя…

Из сочинения ученицы 10 класса Игнатьевой Надежды:

… Мой прадед Жирков Роман Степанович ушел добровольцем на фронт. Со своими товарищами, такими же патриотами, он на оленях, а потом и на перекладных добрался из Чокурдаха до Якутска. Перед тем, как уйти на фронт, он посетил родные места в селе Чурапча. Получил благословение, сходил к родному озеру и взял с собой мешочек родной земли. Он попал на фронт в составе 2-го Украинского фронта Артемовской дивизии. Однажды перед их ротой стояла задача – всем составом переправиться на противоположный берег, где нужно закрепиться и держать оборону до прихода остальных. Когда начался артобстрел, 2 лодки затонули, выжили немногие. А большинство оставшихся на том берегу ребят были из степей, они не умели плавать. Мой прадед вызвался их перевезти. Он 4 раза переправлялся под «дождевым» пулеметным обстрелом, но всех перевез…

Из сочинения ученицы 7-го класса Жолудевой Ольги:

Моя бабушка Воронцова Ольга Дмитриевна ушла добровольцем на фронт. Ее боевой путь начался в гвардейском истребительном авиаполку №107 стрелком авиавооружения. Она – одна из легендарных «ночных ведьм». Во время воздушных боев против немецких асов ее дважды подбивали. В первом случае она со своей подругой остались живы, выпрыгнув из горящего самолета на парашюте. А во втором случае подруге не повезло, она была тяжело ранена и погибла в горящем самолете. Прабабушка выпрыгнула с парашютом, неудачно приземлилась и сломала ногу…

Из письма внучки ветерана войны Николаева Николая Григорьевича Тани Николаевой:

…Хочу привезти отрывок из рассказа дедушки. «На 12-й день боя в Сталинграде, наконец, увидев самих немцев, мы начали стрелять из пулемёта. Немцы падали, но снова и снова шли цепью. Много немцев поразил я из пулемета! До этого я их в глаза не видел. Лучше, оказывается, когда их воочию видишь. И сейчас вижу в глазах, как падают немецкие солдаты в синих шинелях. На 13-й день боя утром я отключился. Как долго лежал – не помню. Очнулся, посмотрел – темным темно, попытался двигаться – тяжело. Хотел закричать – голос из груди не выходит. Вживьем оказался закопанным. Но пулемет держал в руках. Подвигал стволом пулемета. В это время кто-то начал копать землю надо мной, показался свет. Рядом оказался командир отделения. Он увидел, как я шевелю стволом пулемета, прибежал, раскопал меня. После рассказывал, что посчитал меня погибшим. Болели уши, в руки, пальцы, ноги попали осколки. Еле слышал человеческий говор. Меня перевязали, стало чуть лучше. Я не мог говорить…»

Из письма ученицы 8-го класса Ивановой Алины:

… Читая этот дневник, я не могла поверить, что же это… как же так…

Привожу выдержки из дневника 10-летней девочки из колхоза «Коммунизм» Майи Аргуновой.

«…Выехали из Чурапчи 1 сентября 1942 г. На Нижнем Бестяхе в ожидании парохода 12 сентября умер брат Нюргун, заболел брат Егор. Получили «похоронку» на отца…

… 3 января 1943 года. У нас совсем кончились продукты, нет ни грамма муки и рыбы. Деду совсем стало плохо, скончался ночью…

…10 марта 1943 года. Недавно умерла наша ангел-хранительница бабушка. Братья Алексей и Михаил умерли сразу за бабушкой. Нас теперь в семье остались только трое: я, старший брат Николай и мама…

…3 мая 1943 года. Умерла мама. Бросив семью, убежали в Чурапчу председатель и бригадир…

…18 мая 1943 года. Умерли все, осталась я одна. Писать уже нет сил…»

9 мая 2020 года мы будем отмечать 75-летний юбилей Дня Победы. ПОБЕДЫ, доставшейся непомерно дорогой ценой. 1418 невыносимо долгих и страшных дней…

Нашей жизнью и свободой мы обязаны ветеранам. Так давайте будем помнить!

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны мужестве и героизме якутян, в благодарность за великий подвиг, чувства поклонения нашим героическим предкам, участникам ВОВ и переселения во время войны, детям войны, издательская компания «Бичик» совместно с Национальным архивом РС(Я), Республиканским советом ветеранов войны и труда запускают Республиканскую проект-акцию «Помним! Гордимся! Благодарим!» / «Өйдүүбүт! Киэн Туттабыт! Сүгүрүйэбит!».

Результатом проекта-акции станет выход юбилейного издания – книги памяти с 2-мя томами, где будут собраны воспоминания от населения республики о фронтовиках, ветеранах тыла и детях войны и участниках переселений.

СБОР МАТЕРИАЛА 1-го тома до 15 МАРТА 2020 года!

СБОР МАТЕРИАЛА 2-го тома до 11 ИЮНЯ 2020 года!

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОДНОМ ВЕТЕРАНЕ на:

— полстраницы (1500 знаков) – 2000 руб.

— 1 страницу (3000 знаков) – 4000 руб.

— 2 страницы (6000 знаков) – 6000 руб.

На каждого ветерана, включённого в книгу, выдается 1 экземпляр книги.

Дополнительный экземпляр – 600 руб.

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