Издательство «Бичик» провело необычную презентацию книги «Якутский холод»



Сегодня Национальное книжное издательство «Бичик» провело в Царстве вечной мерзлоты необычную презентацию энциклопедии «Якутский холод». Никто никогда не проводил презентацию книги в толще якутской мерзлоты! Это совершенно новый уровень проведения мероприятий!

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Гостями стали авторы и составители книги, которые трудились над книгой на протяжении 3 лет, приглашенные журналисты и блогеры. Все с первых минут оценили идею проведения презентации книги в месте, где никогда не бывает лета – ведь сама книга посвящена именно холоду. Где, как ни в Царстве вечной мерзлоты проводить презентацию книги?

Вначале слово предоставили одному из авторов идеи проекта, генеральному директору национальной издательской компании «Бичик» Егорову Августу Васильевичу. Он поведал историю зарождения идеи: якутский холод – это такой же бренд, как бриллианты, украшения и якутские лошади. Его надо продвигать на российский и международный уровни. О том, как создавалась эта книга, рассказал один из авторов и составителей книги, профессор, доктор биологических наук Гавриил Спиридонович Угаров, который общался с каждым из 65 авторов. Итогом трехлетнего труда стали 208 страниц удивительных фактов, невероятно красочных фотографий и иллюстраций. Далее собравшихся поздравил зам.директора Института мерзлотоведения, ответственный редактор книги, доктор геолого-минералогических наук Виктор Васильевич Шепелев. ⠀

После поздравлений все гости прошли целый квест под руководством ведущего Александра Максимова: отвечали на вопросы в комнате «Рыбы Якутии», самые быстрые получили букет из ряпушек; бросались снежками, проверяя меткость в комнате Байаная. Все участники были щедро одарены жеребятиной. Это были не единственные препятствия на пути к конечной цели – резиденции Чысхаана. Квест подарил всем гостям массу детской радости и положительных эмоций.



Кульминацией презентации стало появление самого повелителя холода – Чысхаана! Он поприветствовал гостей и благословил книгу, а затем Август Васильевич, Гаврил Спиридонович и Виктор Васильевич торжественно разбили уникальную ледяную книгу. Раз, два, три… Уруй-айхал! Книга освобождена!

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Стоит только открыть ее – и вы почувствуете на лице леденящее дыхание нашей невероятной Якутии. Здесь охвачено все, что связано с настоящей якутской зимой. Пусть книга достойно представит образ нашей родины, позволяя каждому почувствовать себя настоящим жителем крайнего севера!

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Пожалуй, самой лакомой изюминкой презентации стал ледяной бар. Гости ели строганину и оладушки с ледяных тарелок, пили бырпах из ледяных стаканов.

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Далее прошла пресс-конференция. Слово предоставили председателю Торгово-промышленной палаты РС(Я) Членову Владимиру Михайловичу. Потом речь держал директор “Саха печать” Владимир Иннокентьевич Сыромятников. Далее Вячеслав Георгиевич Ипатьев –руководитель проекта “Покорители холода”.

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В конце своими впечатлениями от презентации поделились Николай Александрович Находкин – автор, директор Агентства новых технологий Севера, Аммосова Елена – журналист, блогер, Владимир Чернявский – автор, канд. мед.наук.

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