Издательство «Бичик» на родине П.И. Чайковского

В Удмуртии в этом году впервые проведен Всероссийский конкурс «Книга года на родине П.И. Чайковского».

Конкурс учреждён Министерством культуры, Министерством национальной политики и Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики.

Конкурс проведён в целях предоставления населению социально значимых, содержательных и высокохудожественных произведений печати, выпускаемых на территории Российской Федерации.

Всего на конкурс было представлено 129 изданий из восьми регионов страны: Удмуртии, Республики Марий Эл, Республики Коми, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Республики Саха (Якутия), Кировской области.

Жюри рассмотрело работы в восьми номинациях. Национальная издательская компания «Бичик» удостоена шести наград: диплома III степени в номинации «Лучшее художественное оформление издания» за книгу Р.И. Бравиной «Шаманы – избранники Небес и духов», диплома II степени в номинации «Лучшее научное издание» за книгу «Якутский холод», диплома II степени в номинации «Лучшее учебное издание» за учебно-методический комплекс для учащихся 1 класса «Буряад хэлэн», диплома III степени в номинации «Лучшее издание для детей и юношества» за книгу «Оҕо энциклопедията», диплома II степени в номинации «Лучшее электронное издание» за электронный образовательный ресурс «Моя Якутия», специального диплома за книгу «Мамонт и другие древние животные Сибири».