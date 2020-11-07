Издательство «Бичик» на родине П.И. Чайковского
В Удмуртии в этом году впервые проведен Всероссийский конкурс «Книга года на родине П.И. Чайковского».
Конкурс учреждён Министерством культуры, Министерством национальной политики и Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики.
Конкурс проведён в целях предоставления населению социально значимых, содержательных и высокохудожественных произведений печати, выпускаемых на территории Российской Федерации.
Всего на конкурс было представлено 129 изданий из восьми регионов страны: Удмуртии, Республики Марий Эл, Республики Коми, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Республики Саха (Якутия), Кировской области.
Жюри рассмотрело работы в восьми номинациях. Национальная издательская компания «Бичик» удостоена шести наград: диплома III степени в номинации «Лучшее художественное оформление издания» за книгу Р.И. Бравиной «Шаманы – избранники Небес и духов», диплома II степени в номинации «Лучшее научное издание» за книгу «Якутский холод», диплома II степени в номинации «Лучшее учебное издание» за учебно-методический комплекс для учащихся 1 класса «Буряад хэлэн», диплома III степени в номинации «Лучшее издание для детей и юношества» за книгу «Оҕо энциклопедията», диплома II степени в номинации «Лучшее электронное издание» за электронный образовательный ресурс «Моя Якутия», специального диплома за книгу «Мамонт и другие древние животные Сибири».
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