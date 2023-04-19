Издательство «Айар» приглашает на большой праздник детской книги

Приглашаем всех детей и их родителей на вечеринку книголюбов «Большой праздник детской книги», которая пройдёт в самом лучшем месте на земле – в библиотеке.

Вас ждет насыщенная праздничная программа:

14:00-17:00 ч. — Выставка-ярмарка лучших детских книг «Айар». Только в этот день повтор любимой акции наших покупателей «Беспроигрышный розыгрыш подарков. Бросай кубик и получи подарок» всего при покупке от 500 рублей. А за подписку на социальные сети «Айар» дарим скидку 50% на комплекты детских книг.

14:00-17:00 ч. — Выставка книг из фонда «Smart-библиотеки».

13:50 ч. — Регистрация гостей.

14:00-14.10 ч. — Открытие. Музыкальные номера.

14:10-14:25 ч. — Презентация книги «Чудо Лаби».

14:25-14.30 ч. — Флешмоб-танец с Карамелькой.

14:30-15:30 ч. — Игра-викторина 6+ «Любимые сказки» и квест-игра 12+ «Смарт Да Винчи».

15:30-16:00 ч. — Показ мультфильма «Финансики» и сказки «Листая снежные страницы»

14:30-16:30 ч. — VR–экскурсия, настольные игры, чтение вслух детей с призами, бесплатные сим-карты и розыгрыш от МТС, оформление подписки «Кэскил» с подарками.

16:30 ч. — Награждение команд-победителей игры-викторины и квест-игры.

Не пропустите уникальный шанс приобщить ребенка к прекрасному миру чтения!

Ждём вас 22 апреля с 14:00 ч. в SMART-библиотеке им. Н. Д Неустроева на 203 микрорайоне ул. Ларионова 12а!

Проведите субботу весело в окружении лучших друзей и книг!

Подробности по телефону 8-962-731-64-93