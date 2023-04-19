Издательство «Айар» приглашает на большой праздник детской книги
Приглашаем всех детей и их родителей на вечеринку книголюбов «Большой праздник детской книги», которая пройдёт в самом лучшем месте на земле – в библиотеке.
Вас ждет насыщенная праздничная программа:
14:00-17:00 ч. — Выставка-ярмарка лучших детских книг «Айар». Только в этот день повтор любимой акции наших покупателей «Беспроигрышный розыгрыш подарков. Бросай кубик и получи подарок» всего при покупке от 500 рублей. А за подписку на социальные сети «Айар» дарим скидку 50% на комплекты детских книг.
14:00-17:00 ч. — Выставка книг из фонда «Smart-библиотеки».
13:50 ч. — Регистрация гостей.
14:00-14.10 ч. — Открытие. Музыкальные номера.
14:10-14:25 ч. — Презентация книги «Чудо Лаби».
14:25-14.30 ч. — Флешмоб-танец с Карамелькой.
14:30-15:30 ч. — Игра-викторина 6+ «Любимые сказки» и квест-игра 12+ «Смарт Да Винчи».
15:30-16:00 ч. — Показ мультфильма «Финансики» и сказки «Листая снежные страницы»
14:30-16:30 ч. — VR–экскурсия, настольные игры, чтение вслух детей с призами, бесплатные сим-карты и розыгрыш от МТС, оформление подписки «Кэскил» с подарками.
16:30 ч. — Награждение команд-победителей игры-викторины и квест-игры.
Не пропустите уникальный шанс приобщить ребенка к прекрасному миру чтения!
Ждём вас 22 апреля с 14:00 ч. в SMART-библиотеке им. Н. Д Неустроева на 203 микрорайоне ул. Ларионова 12а!
Проведите субботу весело в окружении лучших друзей и книг!
Подробности по телефону 8-962-731-64-93
+7 (999) 174-67-82
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