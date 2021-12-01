Издательство «Айар» представляет обладателя книжных Оскаров

.

2-6 декабря в Москве состоится Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction №23. Это масштабная программа мероприятий, освещающая главные события книжной индустрии в рамках семинаров и круглых столов с участием известных писателей, знакомящая с литературными новинками, презентующая уникальные авторские книги. В ярмарке примут участие более 300 крупных издательств, книготорговых компаний и малых издательств из 18 таких стран, как Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония и Япония.

Это грандиозное событие посетят 40 000 человек, среди которых профессиональная публика, имеющая отношение к книгоизданию, литературные критики и читатели, ценящие качественную литературу.

Национальная издательская компания «Айар» участвует в данном мероприятии с целью установления прямых контактов с авторами, издателями, книготорговцами, литературными критиками, агентами и переводчиками и, конечно, для представления своих изданий. Также НИК «Айар» представит лауреата конкурса «Книга года – 2021» в номинации Non-fiction и лучший инновационный книжный проект по версии конкурса профессионального мастерства «Ревизор – 2021» — книгу «Неизвестное Солнце. Расследование. Чудеса. Факты. Загадки».

Какой голос у Солнца, какой у него вес, что такое тёмная материя — эти и другие тайны вселенной доступно раскрыли в этой уникальной книге профессиональные астрофизики Иван Панченко и Елена Киричек. Книга не просто великолепно оформлена, ведь специально для нее были созданы удивительные иллюстрации. Но она еще и написана весело, легко, просто, доступно и понятно даже тем, кто не очень любит физику и астрономию. Издание прошло научное редактирование в Главной (Пулковской) Астрономической обсерватории РАН, получило высокую награду — гриф обсерватории.

Презентация состоится 2 декабря (четверг) в зоне семинаров № 2 с 13:00-13:45 ч. и будет транслироваться в ютубе по ссылке https://youtu.be/_jX2ScDTDow.

Всех заинтересованных лиц и земляков-москвичей ждем 2-6 декабря в ГОСТИНОМ ДВОРЕ, в разделе Детской литературы (стенд № L-18). В дни ярмарки ожидается работа курьерской службы «ММС», будет возможность заказать доставку купленных на ярмарке книг по Москве и Московской области.