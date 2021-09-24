Издательство Айар получило книжный Оскар!

«Всем досталось, а мне более всех!» – воскликнул император Николай I, посмотрев комедию «Ревизор». 185 лет назад в Санкт-Петербурге в Александринском театре.

В эти дни в Москве досталось и Национальной издательской компании «Айар» на церемонии награждения победителей конкурса «Ревизор» — «Книжном Оскаре», как называют его профессионалы отрасли.

Издательство «Айар» получило три диплома престижнейшего отраслевого конкурса: стало победителем в номинации «Инновационный книжный проект» с книгой «Неизвестное Солнце. Чудеса. Факты. Загадки. Расследование» и получило заветную статуэтку Ревизора. В одной из главных номинаций «Издательство года» компания «Айар» вышла в финал конкурса, а также удостоена юбилейного диплома «За вклад в развитие российского книжного дела». По 14 номинациям поступило свыше 200 заявок из 30 регионов России. В течение полугода прошло выдвижение номинантов, интернет-голосование и голосование экспертного совета. Конкурс «Ревизор» проводится с 2012 года среди профессионалов книжной индустрии, он задает высокие стандарты, помогает развитию книжной отрасли. Организаторами конкурса являются журнал «Книжная индустрия», Российский книжный союз, Генеральная дирекция Международных книжных выставок и ярмарок, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Кроме того, вчера на Другой сцене театра «Современник» прошла церемония оглашения победителей и вручения призов главного конкурса страны — национального конкурса «Книга года». В этом году на рассмотрение членов жюри поступило более 700 книг от 110 издательств из 30 городов России. В номинации Non-fiction, в связи с проходящим в России года науки и технологий, рассматривались издания естественно-научной направленности, созданные отечественными авторами. В ней главный приз получила книга «Неизвестное Солнце. Чудеса. Факты. Загадки. Расследование» якутского издательства «Айар».

Это отличный подарок якутских издателей землякам к предстоящему 100-летию республики!

Поздравляем издателей с заслуженной победой в год 95-летнего юбилея компании! Пусть не всегда бывает легко, зато как прекрасно получить достойную награду за приложенные усилия! Вы сохранили накопленный почти вековой опыт, уверено смотрите в будущее и готовы к решению новых творческих задач. Желаем коллективу счастья, удачи и покорения новых высот!