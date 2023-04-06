06.04.2023
10:34
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Книжная полка
Издательство Айар объявляет народный проект «Славься, человек труда»
Республиканский проект «АЙХАЛЛАН, ҮЛЭ КИҺИТЭ / СЛАВЬСЯ, ЧЕЛОВЕК ТРУДА». Народная энциклопедия.
Дорогие якутяне!
Национальное издательство «Айар» принимает заявки на издание народной книги «Айхаллан, үлэ киһитэ! / Славься, человек труда!»
Собираются воспоминания и статьи от всех желающих выразить почтение славным труженикам, включив историю о них в книгу.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
С 1 апреля по 30 ноября 2023 г.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
1. Сбор материалов и оформление заявок (с 1 апреля по 31 июля 2023 г.).
2. Издательские работы (до 30 сентября 2023 г.).
3. Выход в свет книги (ноябрь 2023 г.).
Подробная информация об акции на сайте издательства ayar.ru
Консультация проводится по телефонам: 8 (4112) 34-30-98, 8-914-270-2067.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба НИК Айар
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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