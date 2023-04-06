Издательство Айар объявляет народный проект «Славься, человек труда»

Республиканский проект «АЙХАЛЛАН, ҮЛЭ КИҺИТЭ / СЛАВЬСЯ, ЧЕЛОВЕК ТРУДА». Народная энциклопедия.

Дорогие якутяне!

Национальное издательство «Айар» принимает заявки на издание народной книги «Айхаллан, үлэ киһитэ! / Славься, человек труда!»

Собираются воспоминания и статьи от всех желающих выразить почтение славным труженикам, включив историю о них в книгу.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

С 1 апреля по 30 ноября 2023 г.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

1. Сбор материалов и оформление заявок (с 1 апреля по 31 июля 2023 г.).

2. Издательские работы (до 30 сентября 2023 г.).

3. Выход в свет книги (ноябрь 2023 г.).

Подробная информация об акции на сайте издательства ayar.ru

Консультация проводится по телефонам: 8 (4112) 34-30-98, 8-914-270-2067.