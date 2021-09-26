Издана книга о Прокопии Осипове

В субботу принял участие в презентации книги об одном из славных сынов Горного улуса. Прокопий Дмитриевич ОСИПОВ, уроженец села Мытах – односельчанин народных писателей Софрона и Семена Даниловых, прославленного художника, академика Афанасия Осипова, сам долгое время работал в алмазном Мирном на Вилюйской ГЭС, был избран депутатом судьбоносного XII созыва Верховного Совета Якутской АССР и первого созыва Ил Тумэна РС(Я), а впоследствии избирался народным депутатом Верховного Совета СССР 1989-1991 гг. Затем он работал в постпредстве Якутии в Москве, возглавлял Каскад Вилюйских ГЭС, трудился в представительстве АЛРОСА и АК «Якутскэнерго» в Якутске, руководил ООО «КДМ-Оленек», в последние годы жизни работал в ГУ «Охрана, учет и воспроизведение охотничьих ресурсов».

Прокопий Осипов на любой должности, на любом ответственном посту оставался верным сыном народа саха, настоящим патриотом Якутии, честным и справедливым гражданином, лидером по жизни и духу, борцом за правду и благополучие своих земляков. Как депутат он был инициатором принятия многих законов и положений, предусматривавших множество льгот для жителей Якутии.

Книгу подготовила к печати старшая сестра П.Д. Осипова – Учитель учителей РС(Я), заслуженный учитель РСФСР Анна Дмитриевна ОСИПОВА. А я был приглашен на презентацию потому, что младшая сестра героя книги – проработавшая около полувека без отрыва на Бердигестяхской метеостанции, почетный метеоролог России, отличник метеорологии РС(Я) Ангелина ОСИПОВА является супругой моего старшего брата Святослава КИРИЛЛИНА. Их дочь Кюннэй КИРИЛЛИНА благодаря стараниям своей тети Анны Дмитриевны, окончила школу с золотой медалью, затем – Российский государственный гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге с двумя красными дипломами по специальностям «Экономика природопользования» и «Геоэкология», потом и аспирантуру родного института, Затем Кюннэй выиграла Грант президента РФ и прошла стажировку университете Кейо в Японии, защитила в Санкт-Петербурге диссертацию на соискание степени кандидата географических наук, а впоследствии – и звание доктора философии в японском университете.

К сожалению, мне довелось встретиться и разговаривать с Прокопием Дмитриевичем всего несколько раз, он запомнился мне очень человечным, скромным и обаятельным человеком. Таким он и предстает перед читателями этой книги.