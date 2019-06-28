Издан приказ об открытии для постоянной эксплуатации железнодорожной линии Томмот – Нижний Бестях 

Сегодня Федеральным агентством железнодорожного транспорта издан приказ №270 об открытии для постоянной эксплуатации железнодорожных путей общего пользования на объекте «Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) участка Томмот – Якутск железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. I этап».

Приказ подписан на основании акта приемочной комиссии Федерального агентства железнодорожного транспорта по определению готовности к открытию для постоянной эксплуатации.

Итоговым решением для организации прямого сообщения для перевозок грузов и пассажиров до станции Нижний Бестях в соответствии с Административным регламентом ФАЖТ станет подписание приказа об открытии станций для выполнения коммерческих операций по Тарифному руководству №4

К слову, на 27 июля намечены торжественные мероприятия, связанные с открытием пассажирского движения со станции Нижний Бестях.

Напомним, подписание акта приемочной комиссии по определению готовности к открытию пускового комплекса Томмот–Якутск (Нижний Бестях) состоялось в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) 19 июня этого года.

Строительство железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск было начато в марте 1985 года. В августе 2004 года участок Нерюнгри-грузовая – Томмот был сдан в эксплуатацию с пуском пассажирского движения.

Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск ведётся с 2005 года. В 2014 году участок Томмот – Нижний Бестях был сдан во временную эксплуатацию.

Генеральным подрядчиком по завершению строительства в 2018 году выступила Акционерная компания «Железные дороги Якутии».