Избыток тепловой энергии направят на нужды города

В Якутске готовятся к созданию Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) с функциями теплосетевого предприятия на базе активов двух предприятий — АО «Теплоэнергия» и ПАО «Якутскэнерго».

Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников проверил ход подготовительных работ, заслушал информацию сторон, в том числе главы городского округа «город Якутск» Евгения Григорьева и генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Алексея Стручкова.

«В свое время мы поддерживали строительство ЯГРЭС-2 с точки зрения ликвидации дефицита электроэнергии. Вместе с тем понимали, что появится избыток тепловой энергии, которую сейчас нужно направить на нужды города. И создание ЕТО позволит нам в полной мере использовать мощности Якутской ГРЭС-2», — сказал Садовников.

По его словам, котельные АО «Теплоэнергия» поэтапно перейдут на тепловые сети ЯГРЭС-2, а неэффективные котельные будут выведены из строя, что в конечном итоге благотворно повлияет на экологической обстановке в городе и скажется на снижении затрат на топливо. Создание ЕТО позволит обеспечить эффективность схем теплоснабжения.

Первый зампред правительства поручил участникам совещания не медлить с передачей имущества для ЕТСП, и в кратчайшие сроки, до 18 января, утвердить его конечный перечень.

При этом он напомнил, что создание ЕТО не должно повлиять на тарифообразование для населения. В тарифы для поставщиков будет включена инвестиционная составляющая, размер которой в первый год составит 500 млн рублей. Это позволит модернизировать систему теплоснабжения Якутска, но не скажется на населении, для которого будут действовать утвержденные Госкомцен единые льготные тарифы на тепловую энергию.