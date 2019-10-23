Избраны мировые судьи трех улусов Якутии

На X (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 23 октября 2019 года народные депутаты республики избрали мировых судей судебных участков № 33 Усть-Янского района, № 24 Оймяконского района, №25 Олекминского района.

Кандидатов на должность мировых судей представил председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Алексей ЕРЕМЕЕВ. Наталья Альфредовна КЫЛАТЧАНОВА родилась 3 августа 1979 года, образование высшее, в 2003 году окончила Якутский государственный университет по специальности «юриспруденция». Имеет стаж работы судьей 4 года и 10 месяцев, ей присвоен восьмой квалификационный класс судьи.

Наталья Кылатчанова является действующим мировым судьей, 1 октября 2014 года она была избрана на пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) на пятилетний срок полномочий. Характеризуется по месту работы положительно, проявила себя как грамотный и исполнительный работник, проявляет высокую работоспособность в экстремальных условиях, профессиональная компетентность высокая.

Выступили и задали вопросы народные депутаты Якутии Михаил ЭВЕРСТОВ, Виктор ГУБАРЕВ, Павел КСЕНОФОНТОВ, Евгений ПЕРФИЛЬЕВ.

На должность мирового судьи судебного участка № 24 Оймяконского района была рассмотрена кандидатура Татьяны МИЧУРИНОЙ.

Татьяна Александровна Мичурина родилась 29 августа 1988 года, образование высшее, в 2010 году окончила Якутский государственный университет по специальности «финансы и кредит», в 2012 году окончила Якутский экономико-правовой институт (филиал) академии труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция». Стаж работы как юриста – 8 лет и 8 месяцев.

С 12 января 2012 года по результатам конкурса была принята на должность секретаря судебного заседания в отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам в кассационной инстанции. С 22 января 2013 года является помощником судьи Верховного суда Якутии в апелляционной инстанции по уголовным делам.

Имеет положительную характеристику, за время работы показала себя как грамотный юрист, обладающий необходимым объемом знаний и навыков для подготовки проектов судебных постановлений, отвечающих требованиям процессуального закона. Оперативна, способна выполнять большой объем работы в сжатый срок.

Вопрос кандидату задал народный депутат республики Павел КСЕНОФОНТОВ. Виктор Федоров выступил с предложением внести протокольное поручение постоянному комитету по госстроительству и законодательству провести расширенное заседание или круглый стол по обеспечению альтернативного голосования при избрании мировых судей. Михаил Эверстов считает, что решение профильного комитета должно быть первично: «Комитет отработал, необходимо поддержать его решение». Валерий Лютый проинформировал, что Татьяна Мичурина оказывает юридическую помощь ветеранам боевых действий, проживающим в Оймяконском районе.

На должность мирового судьи судебного участка № 25 Олекминского района была рассмотрена кандидатура Александра ЧЕМЕЗОВА.

Александр Гаврильевич Чемезов родился 10 июня 1983 года, образование высшее, в 2005 году окончил ЯГУ по специальности «юриспруденция». Стаж работы по специальности – 12 лет 7 месяцев. Был принят на государственную гражданскую службу в Верховный суд Якутии 17 июня 2008 года. С августа 2013 по 16 июля 2017 года являлся помощником судьи суда кассационной инстанции. В настоящее время обеспечивает исполнение полномочий судьи суда апелляционной инстанции по уголовным делам.

Показал хорошее знание норм материального и процессуального законодательства, зарекомендовал себя работоспособным, грамотным и исполнительным работником.

Выступил парламентарий Михаил ГУЛЯЕВ, который отметил высокие профессиональные качества Александра Чемезова, которого знает с 2005 года.

По итогам тайного голосования Наталья Кылатчанова набрала 60 голосов «за», 3 – «против», 1 депутат воздержался. Таким образом, она избрана мировым судьей судебных участков № 33 Усть-Янского района. За Татьяну Мичурину проголосовали 62 депутата, против – 2. Мировой судья по судебному участку №24 Оймяконского района избран. За избрание Александра Чемезова мировым судьей судебного участка №25 Олекминского района проголосовали 62 депутата, против — 2.