04.07.2022
23:33
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Мультикультурная Якутия

Избраны лидеры Русской общины Якутии

2 июля прошла VIII конференция общественной организации «Русская Община Республики Саха (Якутия)». Были рассмотрены 7 вопросов, кадровые, организационные и юридические.

Избран Совет ОО «Русская община РС(Я)», в составе 9 человек.

Председателем ОО «Русская община РС(Я) делегаты избрали ПОДГОЛОВА Александра Григорьевича, его заместителями стали ЛАРЬКОВА Ольга Дмитриевна ЕГОРОВА Екатерина Евгеньевна.

Ревизором единогласно был избран НАУМОВ Александр Петрович.

Члены ОО «Русская община РС(Я)» обсудили и приняли новую редакцию Устава общественной организации.

Конференция прошла в рабочей и дружеской обстановке, сообщает в соцсети Александр Подголов.

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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