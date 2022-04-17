Избраны главы двух наслегов Чурапчинского улуса

Выборы главы Хоптогинского наслега состоялись

ИКМО «Хоптогинский наслег» подвела итоги досрочных выборов главы МО «Соловьевский наслег» Чурапчинского улуса.

Явка составила 53,18%.

Всего в выборах участвовали 2 кандидата, в т.ч. 1 самовыдвиженец. Голоса избирателей распределились следующим образом:

БУРЦЕВ Алексей Леонидович, выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 432 голоса или 95,58% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

СЛЕПЦОВ Петр Сергеевич, самовыдвиженец – за него проголосовали 17 избирателей или 3,76 %.

Выборы прошли в обстановке гласности и открытости, в двух избирательных участках наслега ход голосования контролировали наблюдатели от Общественной палаты РС(Я).

Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

Избирательными комиссиями было обеспечено неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.

Таким образом, большинство избирателей отдали свои голоса за Бурцева Алексея Леонидовича (ЕДИНАЯ РОССИЯ).

Выборы главы Соловьевского наслега состоялись

ИКМО «Соловьевский наслег» подвела итоги досрочных выборов главы МО «Соловьевский наслег» Чурапчинского улуса.

Явка составила 58,13 %.

Всего в выборах участвовали 2 кандидата, в т.ч. 1 самовыдвиженец. Голоса избирателей распределились следующим образом:

ЕГОРОВ Алексей Петрович (самовыдвиженец) — 10 голосов или 4,12 % голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах;

ХОМПОДОЕВ Василий Васильевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 230 голосов или 94,65 % голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Выборы прошли в обстановке гласности и открытости, на избирательных участках наслега присутствовали наблюдатели от Общественной палаты РС(Я).

Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

Таким образом, главой наслега избран Хомподоев Василий Васильевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ).