Избраны депутаты Мачинского наслега
Первые в этом году выборы состоялись
Сегодня, 16 января состоялись досрочные выборы главы Ленского наслега Намского улуса и дополнительные выборы депутата представительного органа Мачинского наслега Олекминского района. ИКМО «Мачинский наслег» подвела итоги дополнительных выборов депутата наслежного Совета.
Явка составила 40 %.
В Мачинском наслеге в дополнительных выборах депутата наслежного Совета участвовали 4 кандидата.
Голоса распределились следующим образом:
ЧЕРНЫХ Ирина Михайловна (самовыдвижение) — 65,43% голосов избирателей;
АРНАУТОВ Владимир Николаевич (самовыдвижение) — 61,73% голосов избирателей, принявших участие в выборах;
КОЖОВА Надежда Михайловна (самовыдвижение) — 54,32% голосов избирателей;
КУРЧАТОВА Олеся Владимировна (самовыдвижение) — 39,51% голосов избирателей.
Таким образом, депутатами избраны Черных И.М., Арнаутов В.Н. и Кожова Н.М.
Выборы прошли в обстановке гласности и открытости, в избирательном участке присутствовали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я).
Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, оперативно сообщает телеграмм-канал Центризбиркома Якутии.
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