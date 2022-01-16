Избраны депутаты Мачинского наслега

Первые в этом году выборы состоялись Сегодня, 16 января состоялись досрочные выборы главы Ленского наслега Намского улуса и дополнительные выборы депутата представительного органа Мачинского наслега Олекминского района. ИКМО «Мачинский наслег» подвела итоги дополнительных выборов депутата наслежного Совета. Явка составила 40 %. В Мачинском наслеге в дополнительных выборах депутата наслежного Совета участвовали 4 кандидата. Голоса распределились следующим образом: ЧЕРНЫХ Ирина Михайловна (самовыдвижение) — 65,43% голосов избирателей; АРНАУТОВ Владимир Николаевич (самовыдвижение) — 61,73% голосов избирателей, принявших участие в выборах; КОЖОВА Надежда Михайловна (самовыдвижение) — 54,32% голосов избирателей; КУРЧАТОВА Олеся Владимировна (самовыдвижение) — 39,51% голосов избирателей. Таким образом, депутатами избраны Черных И.М., Арнаутов В.Н. и Кожова Н.М. Выборы прошли в обстановке гласности и открытости, в избирательном участке присутствовали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я). Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, оперативно сообщает телеграмм-канал Центризбиркома Якутии.

Фото: Телеграмм-канал ЦИК РС (Я).

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