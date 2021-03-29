29.03.2021
03:02
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Светская хроника

Избранный мэр Якутска Григорьев принимает поздравления

Народно избранный новый мэр Якутска Евгений Григорьев и народный экс-мэр Сардана Авксентьева принимают поздравления:

Глава Якутии Айсен Николаев написал следующее:

Спикер Якутской городской Думы Альберт Семенов пишет: Уважаемые горожане, Евгений @grigorev_yakutsk, с победой нас!Прошли очень важные для города выборы, мы общими силами опередили судьбу развития столицы Республики!Я уверен, что такой командой нам, в скором времени, удастся сделать Якутск эталонным среди северных городов мира по качеству пространственного и инфрастурктурного развития!Перед нами стоят большие задачи, которые нам вместе предстоит решить!Улахан махтал!

https://www.facebook.com/semenovalbertn

Штаб Саввы Михайлова не скрывает своего разочарования:

Виталий Обедин признал свое поражение на выборах:

Владимир Федоров написал следующее:

Источник: https://www.instagram.com/p/CM99Xe4loV6/
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