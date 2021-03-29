Избранный мэр успел заслужить доверие еще будучи заместителем главы Якутска — Турчак

3247680 01.12.2017 1 декабря 2017. Исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время приема граждан председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия», премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Краснодарском крае. Екатерина Штукина / РИА Новости

Секретарь Генсовета «Единой России» поздравил Евгения Григорьева с победой на выборах главы города

Исполняющий обязанности главы Якутска, член регионального политсовета «Единой России» Евгений Григорьев доказал свой профессионализм, ему доверяют местные жители, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Итог этой работы – убедительный результат, полученный в честной конкурентной борьбе. Жители Дальнего Востока всегда отличались своей принципиальностью и умением отстаивать свои интересы, и тем ценнее для нас победа», – отметил он.

По словам секретаря Генсовета партии, победа Евгения Григорьева важна и потому, что ряды руководителей пополняют «наши молодые и перспективные коллеги».

«Новая ответственная должность – это новые задачи и вызовы. Уверен, что глава города будет слышать голос каждого жителя и оправдает их доверие делом. Желаю Евгению Николаевичу успехов на новом посту!» – заключил Андрей Турчак.

Напомним, по итогам досрочных выборов главы Якутска кандидат от «Единой России», исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев получил 44,27% голосов. За него проголосовали более 37 тысяч избирателей, явка составила 41,73%. Евгений Григорьев отметил, что вместе с жителями продолжит созидательную работу на благо города.