Избран спикер Ил Тумэна

В ходе двадцать девятого (очередного) пленарного заседания государственного собрания шестого созыва 30 июня 2021 года народные депутаты Республики Саха (Якутия) избрали Алексея Ильича ЕРЕМЕЕВА на должность председателя Ил Тумэна. Председатель счетной комиссии Андрей НИКОЛАЕВ сообщил, что по результатам тайного голосования за кандидатуру Алексея Еремеева проголосовало 57 народных депутатов РС(Я), против – 1. Председательствующий на пленарном заседании, первый заместитель председателя Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ отметил, что абсолютным большинством голосов избран Алексей Еремеев. Нового председателя Ил Тумэна поздравил глава РС(Я) Айсен НИКОЛАЕВ. Далее Жирков А.Н. вручил удостоверение спикера Ил Тумэна Алексею Еремееву. Пленарное заседание продолжается.

Фото: Пресс-служба Ил Тумэна Источник: Пресс-служба Ил Тумэна

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