Избран состав Конституционного Совета республики

«Сегодня Государственным собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддержаны предложенные мною кандидатуры в состав Конституционного Совета Республики Саха (Якутия), – объявил в соцсетях глава Якутии Айсен Николаев.

Председателем Конституционного Совета Республики Саха ( Якутия) назначен Петр Васильевич Гоголев. Уверен в том, что большой опыт Петра Васильевича позволит на качественном и должном уровне организовать работу Конституционного Совета Республики Саха (Якутия). Благодарю за проделанную работу во благо развития Якутии на посту председателя Государственного собрания (Ил Тумэн)!

Также назначены заместители и секретарь Конституционного Совета Республики Саха ( Якутия) :

Алексей Михайлович Ефимов — заместитель председателя Конституционного Совета Республики Саха ( Якутия);

Олег Борисович Мироновский — заместитель председателя Конституционного Совета Республики Саха ( Якутия);

Татьяна Валерьевна Павлова – секретарь Конституционного Совета Республики Саха ( Якутия).

Все они профессионалы своего дела и пользуются большим уважением среди коллег. Поздравляю с назначениями и желаю успешной работы!»

Присягу конституционного советника Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев принесет 17 июня 2021 года.

Справка:

Гоголев Петр Васильевич

Родился 1 ноября 1971 году в с. Борогонцы Усть-Алданского района Якутской АССР. В 1988 году окончил Дюпсюнскую среднюю школу имени И. Н. Жиркова.

В период с 1989 по 1991 годы служил в рядах Вооруженных Сил СССР в Приморском крае.

В 1992 году Петр Васильевич поступил на юридический факультет Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, который в 1997 году окончил с отличием с присвоением квалификации «юрист». В период с 1997 по 2005 годы работал старшим преподавателем, доцентом кафедры конституционного и муниципального права.

В 2005 году Петр Васильевич возглавил юридический факультет Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, позже Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и руководил факультетом в качестве декана до 2019 года. Общий стаж научно-педагогической работы составляет 24 года.

Гоголев Петр Васильевич — ученый-конституционалист, доктор юридических наук, автор более 100 публикаций, в том числе 11 учебно-методических, 47 научных (3 монографии, 1 научно-практический комментарий в соавторстве) и более 50 научно-публицистических трудов.

В 2003 году был избран депутатом Якутской городской Думы I созыва по Студенческому округу, возглавлял постоянную комиссию по законности, местному самоуправлению и регламенту. В 2017 году был избран членом Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

В 2018 году избран народным депутатом Республики Саха (Якутия) по Университетскому одномандатному избирательному округу г. Якутска и избран Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва.

Одним из основных принципов деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва, возглавляемого П.В. Гоголевым, стала открытость. По его инициативе в 2018 году создан Общественно-консультативный совет при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По инициативе и под руководством Петра Васильевича в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) запущены новые проекты «Час эксперта» и «Муниципальный час» для обсуждения актуальных направлений законотворческой деятельности. В 2019 году создана новая дискуссионная площадка Государственного Собрания республики — «Открытый парламент», на которой обсуждаются самые актуальные вопросы социально-экономического развития республики и общественно-политической жизни государства.

Гоголев П.В. — член Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Является одним из инициаторов проекта «Дети Арктики».

За многолетний добросовестный труд и личный вклад сфере образования и науки, социально-экономического развития государства Петру Васильевичу Гоголеву присвоено звание почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, также он отмечен знаком отличия «Гражданская доблесть», награжден грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), Городского округа «Якутск», главы Усть-Алданского улуса (района).

За внесенный вклад в области общественно-политического, социально-экономического развития, государственного строительства Республики Саха (Якутия), высокий профессионализм Гоголев Петр Васильевич Указом Главы Республики Саха (Якутия) удостоен почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)».

Мироновский Олег Борисович

Родился 28 ноября 1970 года в городе Якутске. Имеет высшее юридическое образование по уровню специалитета, кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия), действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 1 класса, профессиональный стаж работы по юридической профессии более 25 лет, из которых в Конституционном суде Республики Саха (Якутия) — более 17 лет, в качестве руководителя секретариата Конституционного суда Республики Саха (Якутия) — 8 лет.

Начал трудовую деятельность в 1994 году старшим инспектором оперативно-дежурной службы и отдела по борьбе с таможенными правонарушениями Якутской таможни Дальневосточного таможенного управления Государственного таможенного комитета Российской Федерации, с 1997 по 2012 годы работал в Якутском экономико-правовом институте (филиале) Академии труда и социальных отношений и Якутском филиале Байкальского государственного университета экономики и права в качестве старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой конституционного права, декана юридического факультета, заместителя директора по научной работе. В Конституционном суде Республики Саха (Якутия) работает с 2003 года по настоящее время, в начале на должности научного консультанта, а с 2012 года на должности руководителя секретариата.

В научном юридическом сообществе Мироновский О.Б. известен как ученый и специалист в области конституционного права, судопроизводства и государственного строительства. Тема его кандидатской диссертации: «Правовой статус конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации».

Ефимов Алексей Михайлович

Родился 14 декабря 1954 года в селе Диринг Чурапчинского района Якутской АССР.

Имеет высшее юридическое образование. В 1980 году закончил Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского.

С 1980 по 2013 год работал в органах прокуратуры Республики Саха (Якутия), старший советник юстиции.

С мая 2013 года по август 2017 года работал в должности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия). В должности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) им была проведена большая работа по дальнейшему развитию института Уполномоченного по правам человека в республике. Внесены коренные изменения в способы и методы работы аппарата Уполномоченного по правам человека в РС(Я), направленные на эффективную защиту нрав граждан. Будучи Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия), активно занимался соблюдением избирательных прав граждан.

С 2017 по 2020 год — Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). Под руководством Ефимова A.M. в 2017-2019 годах на высоком организационном уровне Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) в точном соответствии с избирательным законодательством проведены: выборы Главы Республики Саха (Якутия), выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) VI созыва, муниципальные выборы в Республике Саха (Якутия). Деятельность Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) по организации и проведению выборов Президента Российской Федерации и региональных выборов высоко оценена Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

10 ноября 2020 года Ефимов A.M. по представлению Главы Республики Саха (Якутия) был назначен Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на должность судьи Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

С 17 мая 2021 года исполняет обязанности заместителя Председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

За добросовестную работу и профессионализм удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», почетного звания «Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия)», награжден Благодарностью Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Почетной грамотой Центризбиркома Российской Федерации, Грамотой Президента Республики Саха (Якутия), Знаком отличия «Гражданская доблесть», Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Павлова Татьяна Валерьевна

Родилась 5 апреля 1967 года в Хагынском наслеге Вилюйского района Якутской АССР.

В 1989 году окончила Кемеровский технологический институт пищевой промышленности по квалификации «инженер-технолог», в 1996 году по специальности «экономика и управление в отрасли агропромышленного комплекса» квалификации «инженер-экономист».

В 1999 году прошла переподготовку в Якутском государственном университете им. М.К. Аммосова по специальности «управление персоналом». В 2005 году окончила Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». Профессиональный стаж работы в качестве руководителя юридических служб 16,5 лет.

Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 1 класса.

Татьяна Валерьевна в 2000 году была приглашена на работу в высший законодательный, представительный и контрольный орган государственной власти — Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в качестве главного специалиста Конституционной комиссии Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В 2002 году была назначена на должность старшего референта государственно-правового управления Аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), с 2004 года работала заместителем начальника государственно-правового управления Аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В 2016-2017 годах возглавляла юридическую службу АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

В 2017-2018 годах замещала должность руководителя отдела по правовому обеспечению деятельности Главы Республики Саха (Якутия) в Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

С 2019 года работает первым заместителем руководителя — начальником государственно-правового управления Аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

С 2006 года преподает курс «Финансовое право», а также самостоятельно разработанный с учетом специфики республики спецкурс «Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской Федерации» на кафедре конституционного и муниципального права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Татьяна Валерьевна принимала непосредственное участие в разработке законопроектов о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия), законов о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия), о налоговой политике Республики Саха (Якутия), о Счетной палате Республики Саха (Якутия), о статусе столицы Республики Саха (Якутия) и многих других.

Является членом рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства Республики Саха (Якутия), созданной распоряжением Главы Республики Саха (Якутия), членом научно-консультативного совета Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

За добросовестную работу и профессионализм удостоена звания «Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия)», награждена Знаком отличия «Гражданская доблесть». Является отличником государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), отличником Министерства экономики Республики Саха (Якутия). Отмечена Почетным знаком «За заслуги в финансовой сфере». Пользуется заслуженным авторитетом и уважением юридического сообщества и коллег. Является активным членом Ассоциации юристов Республики Саха (Якутия).