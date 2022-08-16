Избран секретарь Комиссии — ЦИК Якутии

По результатам тайного голосования секретарем Комиссии избрана Самойлова Алла Георгиевна, являвшаяся членом Комиссии с правом решающего голоса предыдущего состава с марта 2022 года.

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