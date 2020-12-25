Избран профсоюзный лидер ЖДЯ

24 декабря текущего года в режиме видеоконференцсвязи состоялась отчетно-выборная конференция объединенной первичной профсоюзной организации Акционерной компании «Железные дороги Якутии», на которой были подведены итоги профсоюзной работы за период с декабря 2015 года по декабрь 2020 года и выбран новый состав профсоюзного комитета на ближайшую пятилетку.

В работе конференции приняли участие заместитель председателя Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) Андрей КАРАБАНОВ, заместитель председателя Федерации профсоюзов РС(Я) Валентина КИРИЛЛИНА, ведущий специалист финансово-ревизионного отдела Федерации профсоюзов РС(Я), куратор профсоюзной организации АО»АК «ЖДЯ» Татьяна ПИСЛИГИНА, заместитель генерального директора АО «АК «ЖДЯ» по кадрам и социальной работе Владимир МИРОШНИК, делегаты от структурных подразделений АО «АК «ЖДЯ»

В отчетном докладе председатель профкома Наталья ОНОФРИЙЧУК отметила, что работа профсоюзного комитета в тесном взаимодействии с администрацией предприятия была направлена на сплочение трудового коллектива, улучшение микроклимата в коллективе, исполнение условий Коллективного договора и содействие плодотворной деятельности предприятия.

За отчетный период заработная плата индексировалась ежегодно. За последние пять лет номинальная заработная плата работников железной дороги выросла на 48,5 %, реальная заработная плата увеличилась на 24,5 %.

Также улучшены бытовые условия в комнатах приема пищи во всех подразделениях компании, производятся социальные выплаты, проводятся спортивные и культурные мероприятия. Все обязательства Коллективного договора АО «АК «ЖДЯ» по всем направлениям выполнены.

Следует отметить, что Коллективный договор АО «АК «ЖДЯ» — единственный, среди заключенных первичных профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ, в котором предусмотрены единовременные выплаты за сдачу норм ГТО от 3000 до 10000 рублей в зависимости от знака отличия ГТО.

По итогам 2019 года Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) первичная профсоюзная организация АО «АК «ЖДЯ» признана лучшей на территории республики, а председатель первичной профсоюзной организации Онофрийчук Н.Е. вошла в сотню лучших профсоюзных лидеров.

В заключение своего доклада она отметила, что за прошедший период сделано немало, впереди большая и сложная работа, которую профсоюз должен строить в соответствии с теми задачами, которые ставит перед нами жизнь и по возможности их упреждать. Она поблагодарила всех членов профкома, профсоюзный актив за их вклад в развитие профсоюзного движения, руководство компании за понимание и сотрудничество и пожелала всем успехов, здоровья.

Заслушав доклад, участники конференции дали высокую оценку деятельности профсоюзного комитета и признали удовлетворительной по всем направлениям. Они отметили, что благодаря плодотворной совместной работе профсоюзной организации и администрации в компании созданы благоприятные условия для работы, которые способствуют развитию работников как в профессиональном, так и в личном плане.

Также в ходе конференции был заслушан доклад контрольно-ревизионной комиссии. По итогам проведенной проверки работа профсоюзного комитета ОППО признана удовлетворительной.

На должность председателя Объединенной профсоюзной организации была вновь выдвинута и единогласным решением поддержана кандидатура действующего председателя ОППО Натальи Онофрийчук.

Также в ходе конференции состоялись выборы профсоюзного комитета, президиума и контрольно-ревизионной комиссии ОППО, выборы делегата на 33 Съезд РОСПРОФЖЕЛ и представителя в состав Центрального комитета РОСПРОФЖЕЛ.

Заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Андрей Карабанов отметил важную роль профсоюза в повышении эффективности работы предприятия, повышению производительности труда. Он высоко оценил работу ОППО АО «АК «ЖДЯ» под руководством Натальи Онофрийчук.

«Я с глубоким удовлетворением и благодарностью принимаю ту высокую оценку нашей профсоюзной деятельности, которую дали профкому ЖДЯ и мне, как председателю, делегаты конференции. Это значит, что мы идем в ногу со всеми направлениями развития компании, и наши действия по защите трудовых прав работников, выполнению социальных гарантий, улучшению микроклимата в коллективе, сплоченности служат на благо выполнения больших задач, стоящих перед руководством АК «ЖДЯ», которое вносит немалый вклад в развитие паритетных отношений с профсоюзом, расширяет рамки нашего главного документы социального партнерства – Коллективного договора» — сказала Наталья Онофрийчук.