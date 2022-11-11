Избран председатель Союза кинематографистов Якутии

Избран новый состав правления Союза кинематографистов Якутии. Председателем стал известный режиссёр Эдуард Новиков, сообщает ЯСИА . Заместителем председателя кинематографисты избрали Ивана Кривогорницына. В правление также вошёл режиссёр театра и кино Сергей Потапов.

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