10.10.2019
12:37
680
Якутск
Избран председатель Совета ветеранов Якутска
Сегодня, 9 октября состоялись выборы председателя Совета ветеранов города Якутска. Мероприятие прошло в здании ДОСААФ.
По данным SakhaLife, председателем Совета ветеранов Якутска избран Николай ТРЯПША, бывший главный военком республики, в 2017-ом возглавивший Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Выборы были альтернативными, на пост претендовал так же Михаил ПРОТОДЬЯКОНОВ, бывший глава Таттинского улуса.
За Николая Тряпшу проголосовали 36 человек, за Михаила Протодьяконова – 23.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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