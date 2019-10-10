Избран председатель Совета ветеранов Якутска

Сегодня, 9 октября состоялись выборы председателя Совета ветеранов города Якутска. Мероприятие прошло в здании ДОСААФ. По данным SakhaLife, председателем Совета ветеранов Якутска избран Николай ТРЯПША, бывший главный военком республики, в 2017-ом возглавивший Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Выборы были альтернативными, на пост претендовал так же Михаил ПРОТОДЬЯКОНОВ, бывший глава Таттинского улуса. За Николая Тряпшу проголосовали 36 человек, за Михаила Протодьяконова – 23.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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