Избран председатель Совета молодых депутатов Якутии

На общем собрании Совета молодых депутатов Республики Саха (Якутия) 5 октября 2019 года рассмотрены вопросы об избрании руководителя организации и итогах деятельности.

Большинством голосов новым председателем Совета молодых депутатов избран спикер наслежного совета депутатов села Майя Мегино-Кангаласского улуса Павел СУДИКО.

Деятельность совета под руководством Александра СУСОЕВА коллеги оценили высоко, члены совета выразили благодарность руководству за консолидацию молодых депутатов Якутии.

Напомним, что Александр Сусоев, ранее возглавлявший Совет молодых депутатов, назначен на должность первого заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики и сложил мандат народного депутата Якутии.

«Мы продолжим работать по тем направлениям, которые уже определены. Уверен, мы вместе справимся с поставленными задачами», — сказал Павел Судико.