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Избран председатель Общественной палаты Якутска

Предприниматель Андрей Высоких избран председателем Общественной палаты Якутска. Мэр города Сардана Авксентьева поздравила его с избранием в Instagram.

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Хочу поздравить с избранием в председатели Общественной палаты города Якутска предпринимателя, председателя Якутского отделения общества охраны памятников истории и культуры Андрея Высоких. Уверена, что руководство и весь новый состав, будучи интеллектуальным, эмоциональным ядром и бьющимся сердцем города Якутск, станет надежным помощником для решения вопросов развития столицы нашей республики. #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек #общественнаяпалатаякутска

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Источник: SAKHALIFE.RU
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