Избран председатель Общественной палаты Якутска

Хочу поздравить с избранием в председатели Общественной палаты города Якутска предпринимателя, председателя Якутского отделения общества охраны памятников истории и культуры Андрея Высоких. Уверена, что руководство и весь новый состав, будучи интеллектуальным, эмоциональным ядром и бьющимся сердцем города Якутск, станет надежным помощником для решения вопросов развития столицы нашей республики. #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек #общественнаяпалатаякутска