Избран председатель нового состава Общественной палаты Якутска

Об этом сообщает в своем телеграм-канале мэр Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Сегодня состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты города Якутска. Члены Палаты избираются каждые три года, в состав входит 21 человек — по 7 человек от окружной администрации, городской думы и от общественности. Как правило, это люди с активной жизненной позицией, общественники, деятели культуры и спорта.

На первом заседании был избран председатель, единогласным решением им стал известный активист, пропагандист ЗОЖ и спорта, председатель общественной организации «Трезвая Якутия» Матвей Иванович ЛЫТКИН.

Пожелал новому составу и избранному председателю плодотворной работы и высказал уверенность в том, что гражданская позиция и инициативы членов Общественной палаты будут служить во благо развития нашего города.