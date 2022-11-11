Избран председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Якутии 

Ирина Потапова избрана председателем Молодежного совета Федерации профсоюзов Якутии

Сегодня состоялась IX отчетно-выборная конференция Молодежного совета Федерации профсоюзов Якутии, где избран новый лидер профсоюзной молодежи и обновлен состав Молсовета.

С отчетом об основных итогах деятельности Молодежного совета перед делагатами и приглашенными гостями конференции выступила председатель Молсовета Ирина Бурцева. В отчете о двухгодовой работе профсоюзный лидер рассказала об основных мероприятиях, проведенных с целью сплочения, активизации рабочей молодежи, вовлечению молодых специалистов в работу по заключению коллективных договоров и соглашений в предприятиях и организациях республики. По сообщению Ирины Бурцевой, за два годы Молодежным советом Федерации профсоюзов Якутии проведена работы по подготовке и формированию профсоюзного резерва кадров, особое внимание уделено внедрению эффективных форм работы с молодежью. С большим успехом проводились Форумы, слеты, профсоюзные велопробеги, Недели профсоюзной молодежи, а также профсоюзная молодежь принимала активное участие в благотворительных акциях.

Так, одной из эффективных форм работы с молодежью зарекомендовали себя Коммунарские сборы, которые проводятся с 2017 года с целью обучения молодых профсоюзных активистов разработке модели раздела «Молодежная политика» в коллективном договоре. В 2021 и 2022 годах Сборы проводились в онлайн-формате. В программу Сборов включаются лекционное занятие, тренинги, проектная деятельность. Во время мероприятия участники знакомились с основными аспектами коллективного договора, разрабатывали и защищали проекты по составлению раздела «Молодежная политика» коллективного договора. Всего за отчетный период на Сборах приняли участие 305 молодых профсоюзных активистов из разных уголков республики. Примечательно, что в 2021 году в составе команды межрегионального профсоюза «Профалмаз» приняла участие молодежь из г. Барнаул.

Одним из ожидаемых и знаковых мероприятий остается Форум профсоюзной молодежи, основной целью которого является формирование единой позиции молодежи по перспективам развития профсоюзного движения. Форум направлен на повышение правовой культуры молодежи, усиление мотивации профсоюзного членства среди молодежи, повышение информированности молодежи по вопросам трудового законодательства, прав и гарантий молодежи, привлечение молодежи к социально-значимым делам, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Традиционно Форум включает в себя образовательную, творческую и проектную части и является эффективной площадкой для сплочения рабочей молодежи и генерирования идей молодых активистов.

В числе основных итогов работы Молодежного совета Федерации профсоюзов республики Ирина Бурцева назвала активизацию работы молодежных советов при республиканских комитетах отраслевых профсоюзов и координационных советов организаций профсоюзов, создание двух молодежных советов. Лидер профсоюзной молодежи подчеркнула необходимость проведения выездных мероприятий Молсовета для усиления работы профсоюзной молодежи на местах, а также призвала новый состав обратить внимание на работу с молодежью в первичных профсоюзных ороганизациях, запланировать ряд мероприятий по обмену опытом работы с молодежью среди первичного звена.

Председателем Молодежного совета Федерации профсоюзов Якутии единогласно избрана Ирина Потапова, провизор аптеки ГБУ РС(Я) «НПЦ «Фтизиатрия», до сегодняшнего дня являвшаяся членом Молодежного совета Федерации профсоюзов РС(Я). Также голосованием делегатов отчетно-выборной конференции избран новый состав Молодежного совета Федерации профсоюзов республики.

В работе IX отчетно-выборной конференции Молодежного совета Федерации профсоюзов РС(Я) приняли участие председатель Федерации профсоюзов Николай Дегтярев, заместитель председателя Валентина Кириллина, председатели отраслевых республиканских профсоюзных организаций, социальные партнеры.