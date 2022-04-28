Избран председатель мандатной и регламентной комиссии парламента Якутии

В ходе XXXVII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва 28 апреля народные депутаты РС (Я) рассмотрели проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) «Об избрании председателя мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) шестого созыва».

Докладчиком выступил заместитель председателя мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Гаврил Алексеев.

В ходе заседания мандатной и регламентной комиссии Госсобрания (Ил Тумэн) 21 апреля рассмотрены представление фракции ЛДПР в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) о кандидатуре Дороганя А.Н. к избранию председателем мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) и представление фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) о кандидатуре Богданова В.Н. к избранию председателем мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн).

Мандатная и регламентная комиссия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) рекомендовала избрать народного депутата Республики Саха (Якутия) Андрея Николаевича Дороганя председателем мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн).

На пленарном заседании Андрей Дорогань избран председателем мандатной и регламентной комиссии Госсобрания (Ил Тумэн) по итогам голосования.