16.08.2022
16:47
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Политика

Избран председатель ЦИК Якутии

Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) тайным голосованием единогласно избран Федоров Евгений Николаевич, являвшийся председателем Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) предыдущего состава с ноября 2020 года. Его кандидатура была предложена 10 августа на заседании ЦИК России для избрания на должность председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). Кандидатуру представил член ЦИК России с правом решающего голоса Борис Сафарович Эбзеев.

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Фото: Центризбирком Якутии
Источник: Центризбирком Якутии

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