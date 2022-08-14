14.08.2022
12:58
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Политика

Избран новый руководитель «Сомо5о куус»

Общим собранием «Сомого Куус» (Единая Сила) руководителем общественной организации избран Николай ПОПОВ, экс-замминистра сельского хозяйства Якутии, сообщает телеграм-канал @sakhaday.

Ранее движение возглавлял Михаил МЯРИКЯНОВ.

Источник: Телеграм-канал @sakhaday

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