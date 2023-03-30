Избран новый председатель совета муниципальных образований Якутии

Степан Саргыдаев избран председателем совета муниципальных образований Якутии Ранее эту должность занимал глава Таттинского района Михаил Соров На IX съезде совета муниципальных образований Якутии единогласным решением новым председателем избран глава Чурапчинского района Степан Саргыдаев. Ранее эту должность занимал глава Таттинского района Михаил Соров. «Я уверен, что совместными усилиями мы достигнем целей и будем работать во благо развития наших поселений, районов и в целом республики», — обратился к избирателям Степан Саргыдаев. Исполнительным директором избран глава Мегино-Кангаласского района в 2003-2012 годы, председатель совета муниципальных образований РС (Я) в 2008-2012 годы Владимир Птицын Также переизбраны члены правления совета. IX-й съезд совета муниципальных образований Якутии проходит в столице республики с 27 по 31 марта.

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА Источник: ЯСИА

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