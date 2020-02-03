Избран новый лидер якутской оппозиции

Им стал человек с неоднозначной репутацией

31 января состоялась встреча членов общественной организации «Сомого куус», на котором председатель общества Дмитрий ИВАНОВ сложил с себя полномочия, сообщает сетевое издание Якутия24.

Дмитрий Иванов пояснил, что отходит от дел по причине старости:

— Мне пошел 80-й год, исполнилось 79 лет. Я с каждым годом умнею, но силы физические иссякают. Я бороться не могу, боксировать не могу, сено готовить, дрова рубить не могу, строить не могу, хотя я почетный строитель.

В то же время, лидер оппозиции считает, что может заниматься политической деятельностью.

— А вот говорить, руководить или направлять, пробуждать народ — я могу. У меня опыта хватает.

Тем не менее, Дмитрий Иванов месяц назад своим приказом назначил временно исполняющим обязанности председателя. Им стал Михаил МЯРИКЯНОВ, которого Иванов знает 20 лет: «Учитывая его положительные характеристики, способности, талант, я сейчас считаю важным избрать его на должность председателя».

Дмитрий Иванов поставил кандидатуру Михаила Михайловича на голосование. Выборы были безальтернативными. В итоге, за Мярикянова проголосовали все собравшиеся, при одном воздержавшемся. Таким образом, новым председателем оппозиционной организации «Сомого куус» избран Михаил Мярикянов.

Уходящий лидер «Сомо5о куус» напутствовал членов общества, чтоб принимали активное участие на выборах всех уровней, включая городские, поселковые, сельские, улусные, республиканские. А также, чтобы обеспечили наибольший выход населения на выборы.

Издание напоминает, что у нового лидера «Сомо5о куус» сложилась неоднозначная репутация.

Несколько лет назад Мярикянов прославился тем, что выпрыгнул из окна и сбежал от судприставов, которые хотели вручить ему предупреждение об уголовной ответственности, если он не уплатит долги. По информации Якутского городского отдела судебных приставов Саха-ипотечное агентство задолжало 1 млн 800 тыс. рублей заводу по производству строительных материалов.

Так же в отношении Мярикянова было возбуждено уголовное дело по злоупотреблению полномочиями, когда он работал директором кредитно-потребительского кооператива «ЯРКО» («Якутское республиканское кредитное общество»). Следствие подозревало его в организации преступления, в результате которого средства кооперативов «ЯРКО» и «Тойук» в сумме около одного миллиарда рублей были выданы в качестве займа подконтрольным Мярикянову предприятиям. С конца 2014 года почти 4 тысячи вкладчиков этого кооператива не могут получить свои деньги, «ЯРКО» задолжал людям 800 млн рублей. В конце января 2016 года кооператив официально был признан банкротом. Михаил Мярикянов был задержан 31 мая 2017 года, когда сам явился в полицию.

И вот теперь Михаил Мярикянов решил активно заняться политикой.