Избран новый лидер коммунистов Якутска

Сегодня, 21 февраля после рабочего дня с 19 часов состоялось заседание пленума городского комитета КПРФ Якутска. На нем был рассмотрен кадровый вопрос – кто возглавит коммунистов столицы.

Лидер якутских коммунистов, вице-спикер Ил Тумэна Виктор ГУБАРЕВ рекомендовал кандидатуру 38-летнего Саввы МИХАЙЛОВА, уроженца Вилюйского улуса, заместителя председателя Госкомзанятости Якутии, коммуниста с 19-летним стажем.

В разговоре с SakhaLife Савва Анатольевич подтвердил, что сегодня вечером возглавил горком КПРФ. Как отметил он в своем кратком комментарии, целью любой партии является борьба за власть. Необходимо взять ответственность за развитие страны, субъекта, муниципалитета.

— В преддверии 2023 года необходимо усилить, укрепить позицию и авторитет партии. Не снижать планку декабрьских выборов. Другие парламентские партии тоже провели кадровые решения. Нам, коммунистам необходимо подготовить сильный состав кандидатов в Ил Тумэн и Якутскую городскую Думу. Так же необходимо продолжить омоложение партийных рядов, — заявил новый лидер столичных коммунистов.

За кандидатуру Саввы Михайлова проголосовали 20 человек, против – нет, двое воздержались.

Напомним, что в прошлом году Савва Михайлов был выдвинут КПРФ на выборы мэра Якутска и составил реальную конкуренцию лидерам. Как отмечали сами партийцы, выдвижение Михайлова вдохновило коммунистов. В сентябре 2021 года коммунисты всех удивили, выиграв со своим кандидатом, депутатом Ил Тумэна Петром АММОСОВЫМ выборы в Госдуму по одномандатному округу по Якутии. В 2023 году предстоят выборы главы Якутии, депутатов Ил Тумэна и Якутской городской Думы. Понятно, что парламентские партии укрепляют свои ряды.

СПРАВКА

Михайлов Савва Анатольевич

Родился 13 января 1984 года в с. Бетюнг Вилюйского района Якутской АССР.

Окончил в 2009 году Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «география», дополнительная квалификация «педагог».

В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Дальневосточной академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность:

2002-2006 гг. — секретарь Якутского рескома Комсомола.

2006-2008 гг. — начальник отдела по молодежной политике, главный специалист службы управления персоналом, пресс-секретарь администрации МО «Вилюйский улус (район)».

2008-2011 гг. — старший референт, помощник заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

2011-2013 гг. — заместитель руководителя отдела по работе с общественностью и муниципальными образованиями Министерства по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия).

2014-2016 гг. — помощник руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия).

2016-2017 гг. — первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия).

2017-2018 гг. — заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).

2019-2021 гг. — руководитель (глава) Управы Строительного округа г. Якутска.

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2021 года № 1999 назначен заместителем председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.

Дополнительная информация:

Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) III класса.

Член Совета при Главе Республики Саха (Якутия) по благополучию и устойчивому развитию. Член Русского географического общества. Заместитель председателя общественного движения «Булуу Кэскилэ».

Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия)

Отличник гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)

Награжден нагрудным знаком Республики Саха (Якутия) «За вклад в развитие семейной политики»

Член КПРФ с 2003 года. Женат, имеет двоих детей.