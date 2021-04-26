Избран новый глава Нерюнгринского района

25 апреля состоялись досрочные выборы главы муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). Победу одержал член Регионального политического совета ЯРО партии «Единая Россия», директор по работе с персоналом ООО «УК Мечел-Майнинг» ЩЕГЕЛЬНЯК Роман Михайлович. За него отдало свои голоса 41,23 % процента избирателей. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2003-2006 — начальник отдела Молодежи и спорта МО Томпонский район,

2006-2008 — зам.главы МО Поселок Хандыга

2008-2010 – зам. главы МО Поселок Айхал

2010-2012 — глава МО Поселок Джебарики-Хая

Директор СОК Шахтер АО Якутуголь

2012-2013 – зам. главы МО Город Нерюнгри

2013-2017- директор по персоналу АО Якутуголь

В настоящее время — руководитель направления департамента по персоналу УК Мечел-Майнинг.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия". Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх