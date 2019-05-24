Избран новый состав правления Алмазэргиэнбанка

Наблюдательный совет Алмазэргиэнбанка избрал новый состав правления финансовой организации со сроком полномочий с 17 мая 2019 года по 4 февраля 2022 года.

17 декабря 2018 года в связи с досрочным прекращением полномочий председателя правления Алмазэргиэнбанка Людмилы НИКОЛАЕВОЙ последовало досрочное прекращение полномочий прежнего состава правления АЭБ.

В соответствии с «Положением о Правлении АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО» (утвержденным Внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Протокол №04 от 7 декабря 2018 года) правление продолжало исполнять свои полномочия до момента утверждения нового состава и вступления членов правления в должность после получения положительного заключения Банка России о согласовании кандидатур членов правления в установленном порядке.

Решением Наблюдательного совета АЭБ 17 мая был избран новый состав правления:

ДОЛГУНОВ Николай Николаевич – председатель правления; ВЕЛИКИХ Валерий Аркадьевич– первый заместитель председателя правления, член правления; МЫРЕЕВ Анатолий Николаевич– первый заместитель председателя правления, член правления; ПЛАТОНОВА Светлана Петровна– заместитель председателя правления — главный бухгалтер, член правления; ТАБУНАНОВ Анатолий Семенович– заместитель председателя правления, член правления; БРЮШКОВ Роман Олегович – заместитель председателя правления, член правления; НИКОЛАЕВА Мотрёна Васильевна – директор департамента анализа и планирования, член правления.