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Финансы
24 мая 2019, 11:58
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Избран новый состав правления Алмазэргиэнбанка

Наблюдательный совет Алмазэргиэнбанка избрал новый состав правления финансовой организации со сроком полномочий с 17 мая 2019 года по 4 февраля 2022 года.  

17 декабря 2018 года в связи с досрочным прекращением полномочий председателя правления Алмазэргиэнбанка Людмилы НИКОЛАЕВОЙ последовало досрочное прекращение полномочий прежнего состава правления АЭБ.

В соответствии с «Положением о Правлении АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО» (утвержденным Внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Протокол №04 от 7 декабря 2018 года) правление продолжало исполнять свои полномочия до момента утверждения нового состава и вступления членов правления в должность после получения положительного заключения Банка России о согласовании кандидатур членов правления в установленном порядке.

Решением Наблюдательного совета АЭБ 17 мая был избран новый состав правления:

  1. ДОЛГУНОВ Николай Николаевич – председатель правления;
  2. ВЕЛИКИХ Валерий Аркадьевич– первый заместитель председателя правления, член правления;
  3. МЫРЕЕВ Анатолий Николаевич– первый заместитель председателя правления, член правления;
  4. ПЛАТОНОВА Светлана Петровна– заместитель председателя правления — главный бухгалтер, член правления;
  5. ТАБУНАНОВ Анатолий Семенович– заместитель председателя правления, член правления;
  6. БРЮШКОВ Роман Олегович – заместитель председателя правления, член правления;
  7. НИКОЛАЕВА Мотрёна Васильевна – директор департамента анализа и планирования, член правления.
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
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