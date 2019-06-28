Избран новый состав Наблюдательного совета Алмазэргиэнбанка

Акционеры Алмазэргиэнбанка на Годовом общем собрании 27 июня избрали новый состав Наблюдательного совета финансовой организации.
Наблюдательный совет АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО избран в следующем составе:
- БАГЫНАНОВ Павел Николаевич – первый заместитель министра финансов РС(Я);
- ГРИГОРЬЕВА Евгения Васильевна – министр имущественных и земельных отношений РС(Я);
- ДАНИЛОВА Майя Андреевна – министр экономики РС(Я);
- ДОЛГУНОВ Николай Николаевич – председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
- КОНДРАШИН Александр Игоревич — генеральный директор ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС (Я)»;
- СОЛОДОВ Владимир Викторович – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);
- ФИЛИППОВ Дмитрий Васильевич – декан Автодорожного факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова».
Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.
Акционеры также утвердили Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2018 год, определили размер дивидендов, сроки и форму их выплаты по итогам работы в 2018 году, приняли решение о выплате вознаграждения за работу членам Набсовета, не являющихся госслужащими. Кроме того, внесены изменения в Устав банка.
Аудитором для осуществления обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2019 год утверждено ООО «Листик и Партнеры». Аудитором для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2019 год определено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».