Избран новый состав Наблюдательного совета Алмазэргиэнбанка

Акционеры Алмазэргиэнбанка на Годовом общем собрании 27 июня избрали новый состав Наблюдательного совета финансовой организации.

Наблюдательный совет АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО избран в следующем составе:

БАГЫНАНОВ Павел Николаевич – первый заместитель министра финансов РС(Я); ГРИГОРЬЕВА Евгения Васильевна – министр имущественных и земельных отношений РС(Я); ДАНИЛОВА Майя Андреевна – министр экономики РС(Я); ДОЛГУНОВ Николай Николаевич – председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; КОНДРАШИН Александр Игоревич — генеральный директор ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС (Я)»; СОЛОДОВ Владимир Викторович – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия); ФИЛИППОВ Дмитрий Васильевич – декан Автодорожного факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова».

Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.

Акционеры также утвердили Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2018 год, определили размер дивидендов, сроки и форму их выплаты по итогам работы в 2018 году, приняли решение о выплате вознаграждения за работу членам Набсовета, не являющихся госслужащими. Кроме того, внесены изменения в Устав банка.

Аудитором для осуществления обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2019 год утверждено ООО «Листик и Партнеры». Аудитором для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2019 год определено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».