Избран новый президент СВФУ

Сегодня, 3 июля, на расширенном заседании Ученого совета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова состоялось официальное представление нового ректора университета Анатолия Николаева.

В заседании совета приняли участие Глава Якутии, Председатель Наблюдательного совета СВФУ Айсен Николаев, Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов, Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев и Евгения Михайлова, ранее занимавшая пост ректора вуза.

В своем выступлении Айсен Николаев отметил, что ключевой миссией СВФУ является приумножение человеческого капитала для устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации и Дальнего Востока, привлечение и закрепление молодежи в стратегически важном регионе страны. «В достижении этой цели Университет должен сыграть ведущую роль. Это очень большая ответственность, и мы будем всецело поддерживать развитие нашего крупнейшего вуза», — подчеркнул Ил Дархан и пожелал новому ректору Анатолию Николаеву успехов в управлении флагманом профессионального образования и академической науки республики.

Глава также отметил, что под руководством Евгении Михайловой была проведена огромная работа по реформированию Якутского государственного университета и получению федерального статуса. «В очень сжатые сроки был создан мощный центр, объединивший образовательные и научные институты республики. Главным здесь было выработка единой целевой платформы для будущего профессионального образования и академической науки всего Северо-Востока страны. Сегодня СВФУ развивается по высоким стандартам мировой университетской системы. Вуз наращивает свой исследовательский и кадровый потенциал в качестве одного из ведущих научно-образовательных и экспертно-аналитических центров России», — отметил Айсен Николаев.

В свою очередь, Евгения Михайлова сказала о том, что с момента своего назначения на должность ректора СВФУ приложила немало усилий для наращивания кадрового, профессорско-преподавательского потенциала вуза: «Уверена, что новый ректор университета Анатолий Николаев продолжит образовательное и научное развитие, чтобы подтвердить высокий статус университета, который сегодня входит в ТОП-40 лучших университетов России». Также она отметила, что Анатолий Николаев является выпускником университета, который знает работу вуза изнутри, имеет большой авторитет среди профессорско-преподавательского состава, обладает профессиональными знаниями и хорошими организаторскими способностями, и что под его руководством вуз продолжит дальнейшее развитие.

Анатолий Николаев поблагодарил руководство республики и коллектив университета за оказанное доверие и сообщил, что в своей работе намерен опираться на свой опыт и знания, накопленные в ходе работы в стенах университета, начиная от должности ассистента и заканчивая деканом и проректором СВФУ. «Уверен, что мы вместе, единой командой выполним все задачи, поставленные Главой и Правительством республики, в первую очередь, это подготовка высококвалифицированных кадров для социально-экономического развития нашей республики и всего Северо-Востока страны», — отметил он.

Также члены Ученого совета в ходе тайного голосования единогласно избрали Евгению Михайлову на должность Президента Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.