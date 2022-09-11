Избран мэр Нюрбы

Мэром Нюрбы избран представитель «Единой России» Геннадий ИГНАТЬЕВ, сообщает ЯСИА. Новым мэром города Нюрбы стал Геннадий Игнатьев, уверенно победивший на выборах 11 сентября. Игнатьев был выдвинут Нюрбинским отделением партии «Единая Россия». Геннадий Игнатьев родился 11 марта 1987 года в Нюрбе. Образование: — Якутский финансово-экономический колледж, специальность «Казначейское дело» (2006г.в.); — Российский Университет Дружбы народов, специальность «Экономика и управление на предприятии по отраслям» (2011г.в.); — Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «Государственное и муниципальное управление – Master of Public Administration (MPA)» (2022г.в.). Трудовая деятельность: — МУ «Управление образования Нюрбинского района» РС(Я) — экономист (2006-2007); — Финансово-казначейское управление МФ РСЯ(Я) по Нюрбинскому улусу – и.о.ведущего специалиста, специалист 1 разряда, старший специалист 1 разряда Отдела учета и казначейства, старший специалист 1 разряда Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов (2007-2013); — Управление финансов Нюрбинского района РС(Я) — ведущий специалист-старший контролер-ревизор (2013-2018); — МКУ «Централизованная бухгалтерия Нюрбинского района» — руководитель (2018-2020); — МУП «Нюрбинское автотранспортное предприятие» — директор Общественная деятельность: — Всероссийская политическая партия «Единая Россия» — состоит с 2018г. — Народная общественная организация «Совет отцов Нюрбинского района» — председатель (избран в 2021). Семейное положение: Женат, трое детей.

Источник: ЯСИА.

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