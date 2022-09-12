12.09.2022
00:59
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Политика
Избран мэр Мирного
Алексей ТОНКИХ, управделами мэрии Мирного, выдвинутый партией «Единая Россия», избран главой Мирного.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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