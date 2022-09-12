12.09.2022
01:21
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Политика

Избран мэр Ленска

Главой МО «Город Ленск» Ленского района избран кандидат от местного отделения ЯРО «Единая Россия» Анатолий МАКУШЕВ, сообщает ЯСИА. Жители избрали на должность главы бывшего начальника участка приёмки и розыска грузов Ленского отделения УМТС АК АЛРОСА.

Источник: ЯСИА.

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