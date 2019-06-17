Избран лидер «Единой России» в Ил Тумэне

На заседании фракции Всероссийской политической партии “Единая Россия” в Государственном собрании (Ил Тумэн) руководителем избрана председатель Постоянного комитета по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций, член Постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, член партии “Единая Россия” Антонина Афанасьевна Григорьева.

Антонина Афанасьевна ГРИГОРЬЕВА родилась 26 декабря 1958 года.

Место рождения: п. Нюрба Ленинского района Якутской АССР.

Образование: высшее, доктор педагогических наук.

Образование:

В 1981 году окончила с отличием Якутский государственный университет по специальности «русский язык и литература» с квалификацией «филолог, преподаватель русского языка и литературы».

В 1991 году присуждена ученая степень кандидата педагогических наук.

В 2000 году присвоено ученое звание доцента по кафедре педагогики дошкольного воспитания, присуждена ученая степень доктора педагогических наук, выдан диплом члена Международной педагогической академии.

Трудовая деятельность:

1981-1984 гг. — лаборант кафедры педагогики и методики начального образования педагогического факультета Якутского государственного университета, по совместительству — учитель русского языка и литературы в средней школе № 14 г. Якутска;

1984-1987 гг. — ассистент кафедры педагогики и методики начального образования педагогического факультета Якутского государственного университета;

1988-2003 гг. — старший преподаватель кафедры педагогики, доцент, заведующая кафедрой педагогики дошкольного воспитания, заместитель декана, декан факультета педагогики и методики начального образования педагогического института, профессор Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;

2003-2007 гг. — проректор Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по учебной работе;

2007-2013 гг. — директор педагогического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;

народный депутат Республики Саха (Якутия) четвертого созыва;

С 10.2013 гг. — председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре средствам массовой информации и делам общественных организаций.