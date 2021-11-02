Избран координатор молодежных парламентов Дальнего Востока

Председатель Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я) Антон Васильев будет координировать деятельность молодежных парламентов Дальневосточного Федерального округа. Открытое голосование за кандидата состоялось на первом заседании обновленного состава Молодежного парламента при Государственной Думе РФ, которое прошло в дистанционном формате.

Кроме того, Антон Васильев вошел в Совет Молодежного парламента при Государственной Думе. Члены совета участвуют в выработке рекомендаций и подготовке предложений Молодежного парламента, направленных на совершенствование законодательства страны, анализе находящихся на рассмотрении в Государственной Думе законопроектов, подготовке аналитических материалов, мониторинге законодательных актов и иных исследовательских работах.

Как считает Председатель Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я) Антон Васильев, развивать парламентаризм на территории Дальневосточного Федерального округа необходимо посредством активного общения.

«Катализатором диалога должно стать обсуждение проектов и законов федерального уровня. В частности, сейчас в первом чтении рассматривается федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Если он будет принят, грядут изменения во многих федеральных законах, одним из которых станет закон «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». Считаю необходимым вместе с коллегами разработать общие предложения и видения по тому, как местное самоуправление должно быть организовано на Дальнем Востоке. Ведь, несмотря на малонаселенную, но обширную территорию, молодежь видит Дальний Восток регионом, в котором могут реализовываться самые смелые идеи и проекты. И мы должны представлять свои интересы на должном уровне», — подчеркнул Антон Васильев.

Новоизбранный координатор молодежных парламентов Дальнего Востока отметил, что он будет продвигать проект о создании молодежных палат при представительных органах муниципальных образований на территории всего ДФО.