13.03.2022
22:34
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Политика

Избран глава Жиганска

Выборы главы Жиганского эвенкийского национального наслега состоялись

Жиганская ТИК, на которую возложены полномочия ИКМО, подвела предварительные итоги досрочных выборов главы Жиганского эвенкийского национального наслега.

Явка составила 34,76%.

Всего в выборах участвовали 3 кандидата, в т.ч. 1 самовыдвиженец. Голоса избирателей распределились следующим образом:

ПОРТНЯГИН Степан Семенович (ЕДИНАЯ РОССИЯ), 1966 г.р., образование высшее, и.о. главы МО «Жиганский эвенкийский национальный наслег» — 78,78 % голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах;

БАЛЫКИН Дмитрий Валерьевич (ЛДПР), 1974 г.р., образование высшее, начальник АДС Жиганского филиала «ГУП ЖКХ РС(Я)» — 11,51 % голосов избирателей;

ФЕДОТОВ Николай Афанасьевич (самовыдвижение), 1987 г.р., образование высшее, временно неработающий — 5,52% голосов избирателей.

Выборы прошли в обстановке гласности и открытости, на избирательных участках за ходом голосования наблюдали наблюдатели от Общественной палаты РС(Я).

Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

Избирательными комиссиями было обеспечено неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.

Таким образом, главой Жиганского эвенкийского национального наслега избран Портнягин Степан Семенович.

Фото: ЯСИА.
Источник: Телеграм-канал ЦИК РС (Я)
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