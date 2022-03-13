Избран глава Жиганска

Выборы главы Жиганского эвенкийского национального наслега состоялись Жиганская ТИК, на которую возложены полномочия ИКМО, подвела предварительные итоги досрочных выборов главы Жиганского эвенкийского национального наслега. Явка составила 34,76%. Всего в выборах участвовали 3 кандидата, в т.ч. 1 самовыдвиженец. Голоса избирателей распределились следующим образом: ПОРТНЯГИН Степан Семенович (ЕДИНАЯ РОССИЯ), 1966 г.р., образование высшее, и.о. главы МО «Жиганский эвенкийский национальный наслег» — 78,78 % голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах; БАЛЫКИН Дмитрий Валерьевич (ЛДПР), 1974 г.р., образование высшее, начальник АДС Жиганского филиала «ГУП ЖКХ РС(Я)» — 11,51 % голосов избирателей; ФЕДОТОВ Николай Афанасьевич (самовыдвижение), 1987 г.р., образование высшее, временно неработающий — 5,52% голосов избирателей. Выборы прошли в обстановке гласности и открытости, на избирательных участках за ходом голосования наблюдали наблюдатели от Общественной палаты РС(Я). Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Избирательными комиссиями было обеспечено неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Таким образом, главой Жиганского эвенкийского национального наслега избран Портнягин Степан Семенович.

Фото: ЯСИА. Источник: Телеграм-канал ЦИК РС (Я)

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