08.09.2019
23:50
441

Политика

Избран глава Жатая

Непростая ситуация сохранялась в течение всей предвыборной борьбы за должность главы ГО «Жатай». Разрешилась она в пользу кандидата от gартии «Единая Россия». Избиратели дружно поддержали Евгению ИСАЕВУ.

По результатам выборов в Городском округе «Жатай» победу одержала Евгения Николаевна Исаева, выдвинутая Партией «Единая Россия».

Голоса распределились следующим образом:

Голоса распределились следующим образом:

Исаева Евгения Николаевна — 1565 голосов;

Захаров Александр Викторович — 328;

Заболотный Микаэл Сергеевич — 283;

Теппор Владислав Эдуардович — 50;

Николаев Мичил Кимович — 28;

Гапеева Татьяна Михайловна — 26;

Ощепков Анатолий Сергеевич — 25.

Источник: https://yakut.er.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх