08.09.2019
23:50
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Политика
Избран глава Жатая
Непростая ситуация сохранялась в течение всей предвыборной борьбы за должность главы ГО «Жатай». Разрешилась она в пользу кандидата от gартии «Единая Россия». Избиратели дружно поддержали Евгению ИСАЕВУ.
По результатам выборов в Городском округе «Жатай» победу одержала Евгения Николаевна Исаева, выдвинутая Партией «Единая Россия».
Голоса распределились следующим образом:
Голоса распределились следующим образом:
Исаева Евгения Николаевна — 1565 голосов;
Захаров Александр Викторович — 328;
Заболотный Микаэл Сергеевич — 283;
Теппор Владислав Эдуардович — 50;
Николаев Мичил Кимович — 28;
Гапеева Татьяна Михайловна — 26;
Ощепков Анатолий Сергеевич — 25.
Источник: https://yakut.er.ru
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