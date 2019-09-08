Избран глава Жатая

Непростая ситуация сохранялась в течение всей предвыборной борьбы за должность главы ГО «Жатай». Разрешилась она в пользу кандидата от gартии «Единая Россия». Избиратели дружно поддержали Евгению ИСАЕВУ. По результатам выборов в Городском округе «Жатай» победу одержала Евгения Николаевна Исаева, выдвинутая Партией «Единая Россия». Голоса распределились следующим образом: Голоса распределились следующим образом: Исаева Евгения Николаевна — 1565 голосов; Захаров Александр Викторович — 328; Заболотный Микаэл Сергеевич — 283; Теппор Владислав Эдуардович — 50; Николаев Мичил Кимович — 28; Гапеева Татьяна Михайловна — 26; Ощепков Анатолий Сергеевич — 25.

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