Избрaн глaвa Усть-Неры

Досрочные выборы главы МО «Поселок Усть-Нера» Оймяконского района состоялись!

По предварительным данным явка избирателей на досрочных выборах главы муниципального образования «Поселок Усть-Нера» Оймяконского района составила 28,24 % (участие в выборах приняли 1007 избирателей из 3566 избирателей, включенных в списки на момент окончания выборов).

В избирательные бюллетени были включены десять кандидатов. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

Егоров Афанасий Степанович, 1974 года рождения, образование – высшее, Общество с ограниченной ответственностью «Поиск плюс», заместитель генерального директора, самовыдвижение, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За него проголосовали 5,06 % избирателей, принявших участие в выборах.

Ефимов Василий Вениаминович, 1955 года рождения, образование – высшее, Оймяконское отделение Акционерного общества «Магаданэнергосбыт», инженер-инспектор, самовыдвижение, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». «За» проголосовали 5,76 % избирателей.

Крыловецкая Светлана Владимировна, 1975 года рождения, образование – высшее, Оймяконский филиал Акционерное общество «Теплоэнергосервис», ведущий специалист охраны труда и производственного контроля, самовыдвижение. «За» проголосовали 2,28 % избирателей.

Максимов Иван Егорович, 1979 года рождения, образование – высшее, временно неработающий, выдвинутый Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». «За» проголосовали 28,10 % избирателей.

Митрофанов Евгений Александрович, 1982 года рождения, образование — среднее профессиональное, Общество с ограниченной ответственностью «Север», начальник базы, самовыдвижение. «За» проголосовали 3,77 % избирателей.

Паскал Георгий Николаевич, 1980 года рождения, образование – высшее, временно неработающий, самовыдвижение. «За» проголосовали 1,79 % избирателей.

Понамарчук Виктория Николаевна, 1976 года рождения, образование – высшее, Государственное бюджетное учреждение Оймяконская центральная больница, главный бухгалтер, депутат Улусного (районного) Совета депутатов МО «Оймяконский улус (район)», самовыдвижение. «За» проголосовали 18,67 % избирателей.

Сапегина Елена Ивановна, 1975 года рождения, образование – высшее, Управление финансов МО «Оймяконский улус (район)», заместитель руководителя, самовыдвижение. «За» проголосовали 21,75 % избирателей.

Федосеев Вячеслав Николаевич, 1970 года рождения, образование – высшее, Администрация МО «Поселок Усть-Нера», ведущий специалист, выдвинут Всероссийской политической партией «Родина», член Всероссийской политической партии «Родина». «За» проголосовали 4,27 % избирателей.

Шишман Ирина Николаевна, 1981 года рождения, образование — среднее профессиональное, Администрация муниципального образования «Поселок Усть-Нера», главный специалист жилищного фонда, выдвинута Якутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. «За» проголосовали 7,55 % избирателей.

Таким образом, большинство избирателей Усть-Неры отдали голоса за кандидата Максимова Ивана Егоровича, выдвинутого ЕДИНОЙ РОССИЕЙ.

Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я) и кандидатами.

Голосование прошло в соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства.

Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало.