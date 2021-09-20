Избран глава Томмота

На досрочных выборах главы Томмота Алданского района определился безоговорочный победитель, сообщает ТайгаПост. Кандидат от «Справедливой России» Александр САМАРСКИЙ стал мэром Томмота. Его отрыв от преследователя Малдуянова составил 363 голоса. В конце апреля этого года свои полномочия досрочно сложил единоросс Александр ЗАВЕРЮХА. На выборах в Томмоте было зарегистрировано 11 кандидатов.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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