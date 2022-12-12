Избран глава Сыланского наслега

По предварительным данным явка избирателей на досрочных выборах главы Сыланского наслега Чурапчинского улуса составила 643 (79,83%) избирателей.

В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 810 избирателей.

В избирательные бюллетени были внесены 3 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

Макаров Дмитрий Семенович, 1972 года рождения, образование высшее, безработный, выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чурапчинском улусе Республике Саха (Якутия). Он получил голоса 240 (37,33 %) избирателей.

Макаров Егор Иннокентьевич, 1969 года рождения, образование высшее, генеральный директор ООО «Капитал», самовыдвижение. За него проголосовали 399 (62,05 %) избирателей.

Федоров Олег Михайлович, 1979 года рождения, образование высшее, безработный, самовыдвижение. За него проголосовали 2 (0,31%) избирателя.

Голосование проходило открыто, гласно. Во всех четырех избирательных участках присутствовали общественные наблюдатели и наблюдатели от кандидатов. Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступило. Голосование состоялось в строгом соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства.