09.09.2019
01:16
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Политика

Избран глава Олекминского улуса

8 сентября состоялись выборы главы администрации Олекмискного улуса. Выборы были конкурентными, острыми.

Основная борьба развернулась между Эдуардом КОНДРАТЬЕВЫМ, и.о. первого заместителя главы района, выдвинутого партией «Единая Россия», и самовыдвиженцем Николаем ХАРБИНЫМ, научным сотрудником Института физтехпроблем Севера.

По данным SakhaLife, по итогам упорной борьбы, с перевесом в 141 голос, что составляет около 2%, победу одержал Николай Харбин.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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