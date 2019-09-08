Избран глава Олекминского улуса

8 сентября состоялись выборы главы администрации Олекмискного улуса. Выборы были конкурентными, острыми. Основная борьба развернулась между Эдуардом КОНДРАТЬЕВЫМ, и.о. первого заместителя главы района, выдвинутого партией «Единая Россия», и самовыдвиженцем Николаем ХАРБИНЫМ, научным сотрудником Института физтехпроблем Севера. По данным SakhaLife, по итогам упорной борьбы, с перевесом в 141 голос, что составляет около 2%, победу одержал Николай Харбин.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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