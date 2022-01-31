Избран глава Момского улуса
Избирательная комиссия муниципального образования подвела итоги досрочных выборов главы Момского района.
Явка составила 54,79%.
Всего в выборах участвовали 3 кандидата, в том числе 2 самовыдвиженца.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
АММОСОВ Дмитрий Викторович (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 71,49% голосов от числа избирателей (1201 голос), принявших участие в выборах;
ФЕДОРОВ Прокопий Семенович (самовыдвижение) — 26,55% голосов избирателей (446 голосов);
ТИХОНОВ Вячеслав Васильевич (самовыдвижение) — 0,89% голосов избирателей (15 голосов).
Выборы прошли в обстановке гласности и открытости, во всех 7 избирательных участках за ходом голосования наблюдали наблюдатели от кандидатов и Общественной палаты РС(Я). Также присутствовали члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенные кандидатами.
Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.
Избирательными комиссиями было обеспечено неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, сообщает Центризбирком Якутии.
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